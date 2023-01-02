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الاعلام الإيراني: نائب الرئيس أكّد للوزير السعودي ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة بغداد

Lebanon 24
02-01-2023 | 07:27
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