ميشال دويهي لـmtv: أعرف حجمي و"راسي على كتافي" وطرح اسمي لرئاسة الجمهورية لم يَلق قبولًا بين نواب التغيير ولست راضيًا عن ترشيح اسم عصام خليفة لأنّ طرح اسمه يُعتبر هروبًا في السياسة وليس مواجهة

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