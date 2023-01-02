Advertisement

أخبار عاجلة

ميشال دويهي لـmtv: أعرف حجمي و"راسي على كتافي" وطرح اسمي لرئاسة الجمهورية لم يَلق قبولًا بين نواب التغيير ولست راضيًا عن ترشيح اسم عصام خليفة لأنّ طرح اسمه يُعتبر هروبًا في السياسة وليس مواجهة

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معوّض للـ"أم تي في": الغاية من إجتماع نواب المعارضة والمستقلين في مكتبة مجلس النواب تشاورية والمطلوب تنسيق المواقف وليس الاتفاق على اسمي بل بحث الاستراتيجية الرئاسية والتشريع بغياب الرئيس
lebanon 24
02/01/2023 21:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم يتحسّر ويتهكّم: "هذه قصة ترشيح عصام خليفة"
lebanon 24
02/01/2023 21:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عصام خليفة: تلبية لثورة 17 تشرين ونوابها وافقت على الترشح لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
02/01/2023 21:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان يقول إن هناك "تقاربا كبيرا" بين مجلسي النواب والدولة
lebanon 24
02/01/2023 21:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:12 | 2023-01-02
13:24 | 2023-01-02
13:13 | 2023-01-02
13:11 | 2023-01-02
13:03 | 2023-01-02
12:12 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website