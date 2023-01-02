Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إسرائيل الجديد لنظيره الأميركي: تل أبيب مصممة على مواجهة تهديدات إيران (الشرق)

Lebanon 24
02-01-2023 | 11:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسرائيل: سنعمل على تطوير قدراتنا العسكرية المستقلة لمواجهة أي سيناريو إيراني
lebanon 24
02/01/2023 21:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: التهديدات الإسرائيلية لا تقلقنا ومستعدون للرد على أي اعتداء
lebanon 24
02/01/2023 21:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الصيني الجديد سبل إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين
lebanon 24
02/01/2023 21:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة تايمز أوف إسرائيل: وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بمحاربة "الإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
02/01/2023 21:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:12 | 2023-01-02
13:24 | 2023-01-02
13:13 | 2023-01-02
13:11 | 2023-01-02
13:03 | 2023-01-02
12:12 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website