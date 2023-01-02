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"العربية" عن مصادر موالية لروسيا في دونيتسك: ارتفاع حصيلة هجوم ماكييفكا إلى 78 قتيلاً

Lebanon 24
02-01-2023 | 13:24
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