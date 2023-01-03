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وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية
Lebanon 24
03-01-2023
|
00:26
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