المُستشار الإعلاميّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل عبر قناة "الجديد": السجال بدأ قبل أيّام من قبل "التيار الوطني الحر" الذي يحاوِل المراوغة دائماً بموضوع سلفة الكهرباء

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