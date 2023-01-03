الجميّل: 17 عاماً ,وزارة الطّاقة بيد "التيار الوطني الحر" وتحت وصايته ولم يُنجز أي شيء طوال هذه السنوات والتمسّك بها يشير إلى وجود مخاوف في مكان ما بشأن تلك الوزارة

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