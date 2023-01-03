الجميّل: نشر وثيقة الكهرباء تأتي في إطار الرد على ندى البستاني والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز "يا بتعطونا 68 مليون دولار أو ما في كهرباء"

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