الجميّل: شرط البنك الدوليّ لتمويل قطاع الكهرباء هو الإعلان عن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وقد حصل هذا الأمر من بعد جدالٍ طويل جداً وحملة من الأخذ والرد وما من أحد يمكنه نفي العراقيل السياسيّة

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