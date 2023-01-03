الجميل: رئيس الحكومة يلتزم بالأصول الدستورية ولن يقبل بأي أمر خارج الدستور وسمعنا أن التيار بصدد الطعن بدستورية وقانونية الجلسات والمراسيم التي أقرّت

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