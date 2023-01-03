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الإمارات تطالب بضرورة الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-01-2023 | 06:31
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