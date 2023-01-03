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هيئة البث الإسرائيلية: الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديه للاحتجاج على دخول بن غفير إلى الأقصى (الجزيرة)

Lebanon 24
03-01-2023 | 08:58
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