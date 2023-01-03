Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني المزيد من التعاون الدفاعي وتكثيف الجهود للاقتراب من النصر

Lebanon 24
03-01-2023 | 09:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: مصاعب بريطانيا الاقتصادية لن تنتهي في 2023 (العربية)
lebanon 24
03/01/2023 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: الوضع صعب لكننا نقوم بما هو في مصلحة البلاد لتجاوز التضخم
lebanon 24
03/01/2023 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر
lebanon 24
03/01/2023 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يطلب تقييما لحرب أوكرانيا ودور أسلحة بلاده بها
lebanon 24
03/01/2023 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:35 | 2023-01-03
14:35 | 2023-01-03
14:33 | 2023-01-03
14:32 | 2023-01-03
14:30 | 2023-01-03
14:29 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website