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نصرالله: المشروع الأميركي في المنطقة هو مشروع الهيمنة والسيطرة والتسلّط والإمساك بكل شيء وفي قلب هذا المشروع "إسرائيل"

Lebanon 24
03-01-2023 | 11:59
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