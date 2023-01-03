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نصرالله: هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية وأنا أضفت صفة هي أن لا يكون متآمراً على المقاومة ولا يطعنها وحقنا أن نتمسك بهذه الصفة

Lebanon 24
03-01-2023 | 12:37
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