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نصرالله: الرئيس الذي لا يطعن بالمقاومة هو الذي لا يذهب بالبلد الى حرب أهلية وهو الذي يريد الوفاق والحوار ويساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر فهذه مصلحة وطنية لكل البلد

Lebanon 24
03-01-2023 | 12:40
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