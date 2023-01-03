نصرالله: الرئيس الذي لا يطعن بالمقاومة هو الذي لا يذهب بالبلد الى حرب أهلية وهو الذي يريد الوفاق والحوار ويساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر فهذه مصلحة وطنية لكل البلد

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