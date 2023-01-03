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نصرالله: كنت أقول دائماً للوزير الصديق جبران باسيل إنه إذا كنتم تشعرون بالحرج من التحالف معنا فأنتم غير ملزمين به ولن نكون مُنزعجين أبداً
Lebanon 24
03-01-2023
|
12:48
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