Advertisement

أخبار عاجلة

القناة الرسمية الإسرائيلية تقول إن اقتحام بن غفير لباحات الأقصى جرى بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (الجزيرة)

Lebanon 24
03-01-2023 | 13:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الكويتية تدين وتستنكر اقتحام وزير في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى وتدعو المجتمع الدولي لتحرك سريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
lebanon 24
04/01/2023 00:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش يرفض منح بن غفير وسموطريتش صلاحيات إدارة شؤون الضفة الغربية
lebanon 24
04/01/2023 00:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نتنياهو قال إنه يحدد سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية وسنتعامل بناء على ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
04/01/2023 00:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديه للاحتجاج على دخول بن غفير إلى الأقصى (الجزيرة)
lebanon 24
04/01/2023 00:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:43 | 2023-01-03
17:31 | 2023-01-03
17:28 | 2023-01-03
17:25 | 2023-01-03
17:11 | 2023-01-03
16:34 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website