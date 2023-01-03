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مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع ويعلق جلساته إلى ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن

Lebanon 24
03-01-2023 | 17:43
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