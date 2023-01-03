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مسؤولون أوكرانيون: انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من ضربات جوية في منطقة خيرسون

Lebanon 24
03-01-2023 | 18:24
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