Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الرئاسة التركية: الاجتماع الأول في موسكو كان خطوة مهمة وستكون هناك اجتماعات أخرى وعلى مختلف المستويات

Lebanon 24
03-01-2023 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الرئاسة التركية: الاجتماع الأول في موسكو كان خطوة مهمة وستكون هناك اجتماعات أخرى وعلى مختلف المستويات
lebanon 24
04/01/2023 03:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول طهران لن تغادر طاولة المفاوضات النووية لكن لديها خيارات أخرى (الشرق)
lebanon 24
04/01/2023 03:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر يجدد معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي عملية عسكرية تركية برية في سوريا تزعزع الاستقرار في المنطقة و تؤثر سلبا على مواصلة مهمة محاربة ⁧‫داعش‬⁩
lebanon 24
04/01/2023 03:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مالي: خيارنا الأول لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الدبلوماسية لكن هناك أدوات أخرى (الجزيرة)
lebanon 24
04/01/2023 03:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:21 | 2023-01-03
20:00 | 2023-01-03
19:30 | 2023-01-03
19:11 | 2023-01-03
19:00 | 2023-01-03
18:43 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website