Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء اليابان: سنشدد إجراءات دخول القادمين من الصين

Lebanon 24
04-01-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1025712-638084185238219905.jpeg
Doc-P-1025712-638084185238219905.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان ستشدد إجراءات ضبط الحدود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 بالنسبة للوافدين من الصين اعتباراً من الثامن من كانون الثاني.

وأضاف أن الإجراءات الإضافية ستشمل إلزام المسافرين على الرحلات المباشرة من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة، وذلك تعزيزاً للتدابير الطارئة التي بدأتها اليابان في 30 كانون الاثنين الماضي.
Advertisement

وذكر كيشيدا أيضاً في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني بمناسبة السنة الجديدة، أن اليابان ستستمر في مطالبة شركات الطيران بالحد من الرحلات الإضافية من الصين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2023-01-04
04:13 | 2023-01-04
04:04 | 2023-01-04
04:00 | 2023-01-04
03:36 | 2023-01-04
03:13 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website