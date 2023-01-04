رئيس وزراء اليابان: سنشدد إجراءات دخول القادمين من الصين

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان ستشدد إجراءات ضبط الحدود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 بالنسبة للوافدين من الصين اعتباراً من الثامن من كانون الثاني.وأضاف أن الإجراءات الإضافية ستشمل إلزام المسافرين على الرحلات المباشرة من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة، وذلك تعزيزاً للتدابير الطارئة التي بدأتها اليابان في 30 كانون الاثنين الماضي.وذكر كيشيدا أيضاً في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني بمناسبة السنة الجديدة، أن اليابان ستستمر في مطالبة شركات الطيران بالحد من الرحلات الإضافية من الصين.