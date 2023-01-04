Advertisement

أخبار عاجلة

الجزيرة عن الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين أثناء عملية اعتقال ببلدة قباطيا جنوب جنين فجر اليوم

Lebanon 24
04-01-2023 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غربي جنين
lebanon 24
04/01/2023 11:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في جنين ومخيمها
lebanon 24
04/01/2023 11:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة عن الجيش الأوكراني: إصابة 110 جنود روس بجروح جراء قصف شنته قواتنا على مواقعهم في زابوروجيا جنوبي البلاد
lebanon 24
04/01/2023 11:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: إصابة 100 جندي روسي بجروح وتدمير عشرات قطع العتاد والآليات جراء قصفنا لميليتوبول (الجزيرة)
lebanon 24
04/01/2023 11:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2023-01-04
04:13 | 2023-01-04
04:04 | 2023-01-04
04:00 | 2023-01-04
03:36 | 2023-01-04
03:13 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website