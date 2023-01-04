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وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: بنك مصر يطرح شهادات ادخار بالجنيه المصري لمدة عام بفائدة 25%

Lebanon 24
04-01-2023 | 03:36
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