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وزير الخارجية الإيراني تسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي يدعوه فيها للمزيد من تطوير العلاقات

Lebanon 24
04-01-2023 | 04:04
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