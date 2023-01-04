Advertisement

أخبار عاجلة

الصين تنتقد الدول التي فرضت قيودا على دخول الوافدين الصينيين وتصفها بغير المنطقية

Lebanon 24
04-01-2023 | 04:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: يومياً يصلنا طلبات لمساعدة مواطنين للدخول إلى المستشفيات وهذا الأمر صعب في ظلّ غياب الدّولة، وفي نهاية المطاف الدواء والإستشفاء ليس مجاني، وفظاعة الكارثة التي نعيشها بسبب من أفلس الدولة من قبل فرقاء السلطة بالتكافل والتضامن
lebanon 24
04/01/2023 11:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يتطلع إلى تطوير العلاقات مع الدول العربية ومع جمهورية الصين التي تعتبر ثاني أقوى اقتصاد في العالم
lebanon 24
04/01/2023 11:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان: سنشدد إجراءات دخول القادمين من الصين
lebanon 24
04/01/2023 11:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا مبرر لتهديدات الصين باتخاذ إجراءات مضادة ردا على القيود على المسافرين منها لأن الدول تحمي مواطنيها (الشرق)
lebanon 24
04/01/2023 11:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2023-01-04
04:04 | 2023-01-04
04:00 | 2023-01-04
03:36 | 2023-01-04
03:13 | 2023-01-04
02:53 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website