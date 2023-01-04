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وزارة الدفاع الروسية: محاولات القوات الأوكرانية شنّ هجوم مضاد بمنطقة دوروجنيانكا في مقاطعة دونيتسك باءت بالفشل

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:03
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