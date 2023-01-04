رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في مؤتمر صحافيّ رداً على الوزيرة ندى بستاني: صلاحيات هيئة الشراء العام هي رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية ولا تملك هي صلاحيات منع المناقصات

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