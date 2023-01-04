Advertisement

أخبار عاجلة

كوريا الجنوبية تهدد بإلغاء المناطق البحرية العازلة مع كوريا الشمالية إذا استمرت انتهاكاتها

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية
lebanon 24
04/01/2023 14:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يدعو لبذل جهود أكبر لصناعة أسلحة قوية للتفوق على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
lebanon 24
04/01/2023 14:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يقول إن الصواريخ التي أطلقتها بلاده قادرة على حمل رؤوس نووية وضرب كوريا الجنوبية
lebanon 24
04/01/2023 14:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش كوريا الجنوبية: التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية استفزاز خطير يجب أن يتوقف
lebanon 24
04/01/2023 14:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:45 | 2023-01-04
07:20 | 2023-01-04
07:00 | 2023-01-04
06:57 | 2023-01-04
06:03 | 2023-01-04
05:59 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website