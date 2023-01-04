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العلية: يجب التدقيق الجنائي بكلّ الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي من هذه الصفقات والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي
Lebanon 24
04-01-2023
|
05:12
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