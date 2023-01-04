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أخبار عاجلة
وزارة الخارجية الألمانية: نعتبر اقتحام بن غفير باحات الأقصى استفزازا
Lebanon 24
04-01-2023
|
07:20
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