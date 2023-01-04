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قطع طريق ديرعمار - المنية بالقرب من مفرق كرم الاخرس بالنفايات إحتجاجا على عدم إزالتها بعد تراكمها إلى جانب الطريق

Lebanon 24
04-01-2023 | 07:45
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