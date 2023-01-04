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المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن سيعقد الخميس جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع القائم في القدس
Lebanon 24
04-01-2023
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08:00
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