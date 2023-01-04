16
o
بيروت
17
o
طرابلس
8
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الصحة العالمية: متحورا أوميكرون "BA - 5.2"و "BF - 7 " وراء تفشي كورونا بالصين (العربية)
Lebanon 24
04-01-2023
|
11:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصائح من "الصحة العالمية" للتعايش مع متحورات أوميكرون الجديدة
Lebanon 24
نصائح من "الصحة العالمية" للتعايش مع متحورات أوميكرون الجديدة
04/01/2023 20:15:57
04/01/2023 20:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودة انتشار كورونا في الصين.... "الصحة العالمية" تتحرك
Lebanon 24
بعد عودة انتشار كورونا في الصين.... "الصحة العالمية" تتحرك
04/01/2023 20:15:57
04/01/2023 20:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصحة العالمية" تحذر من شتاء "يهدد حياة" الملايين في أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
"الصحة العالمية" تحذر من شتاء "يهدد حياة" الملايين في أوكرانيا (العربية)
04/01/2023 20:15:57
04/01/2023 20:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين: مخاوف بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كورونا بالصين ونقص "شفافية البيانات"
Lebanon 24
رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين: مخاوف بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كورونا بالصين ونقص "شفافية البيانات"
04/01/2023 20:15:57
04/01/2023 20:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة طارئة عن الرواتب ودولار "صيرفة".. ماذا جرى مؤخراً؟
Lebanon 24
معلومة طارئة عن الرواتب ودولار "صيرفة".. ماذا جرى مؤخراً؟
14:56 | 2023-01-03
03/01/2023 02:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2023-01-03
03/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-04
04/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:02 | 2023-01-04
04/01/2023 02:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله لا يلاقي المسار الاقليمي والدولي في ترشيح عون.. ومتمسك بتسويق فرنجية رئيساً
Lebanon 24
نصرالله لا يلاقي المسار الاقليمي والدولي في ترشيح عون.. ومتمسك بتسويق فرنجية رئيساً
03:00 | 2023-01-04
04/01/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:54 | 2023-01-04
رويترز عن مسؤول أميركي: الوضع في باخموت بأوكرانيا غير معلوم (العربية)
12:45 | 2023-01-04
قتيلان نتيجة حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام فيطرون (التحكم المروري)
12:43 | 2023-01-04
حادث انزلاق دراجة نارية على طريق عام عرمون غزير نتج عنه قتيل (التحكم المروري)
12:42 | 2023-01-04
البيت الأبيض: المحادثات مع الروس حول جندي البحرية السابق المحتجز في روسيا بول ويلان "مستمرة" (الشرق)
12:41 | 2023-01-04
الجمهوريون يفشلون للمرة الرابعة في إيصال كيفن مكارثي إلى رئاسة مجلس النواب الأميركي (سكاي نيوز عربية)
12:40 | 2023-01-04
نتنياهو: إسرائيل ستتصرف بحزم وقوة لإجهاض التموضع الإيراني العسكري في سوريا (العربية)
فيديو
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
04/01/2023 20:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
04/01/2023 20:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
04:20 | 2023-01-03
04/01/2023 20:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact