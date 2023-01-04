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بايدن: الفوضى التي تحدث خلال عملية اختيار رئيس مجلس النواب محرجة للولايات المتحدة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-01-2023 | 11:07
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