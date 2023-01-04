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وزير دفاع تركيا: يمكن أن نوسع الدوريات المشتركة مع القوات الروسية في سوريا (العربية)

Lebanon 24
04-01-2023 | 13:25
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