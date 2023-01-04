Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا الخميس لبحث "القضية الفلسطينية" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: تصويت الأمم المتحدة لإخراج إيران من لجنة وضع المرأة دليل على الإجماع الدولي المتزايد بشأن إيران (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/01/2023 22:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن سيعقد الخميس جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع القائم في القدس
lebanon 24
04/01/2023 22:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية ترحب بطلب الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن تبعات "الاحتلال الإسرائيلي" وتعتبره "إنجازا تاريخيا" (سبوتنيك)
lebanon 24
04/01/2023 22:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البنتاغون: رئاسة هيئة الأركان تعقد اجتماعات "مفتوحة" لمتابعة سقوط صواريخ روسية على بولندا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/01/2023 22:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2023-01-04
15:34 | 2023-01-04
15:24 | 2023-01-04
15:20 | 2023-01-04
15:18 | 2023-01-04
14:59 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website