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اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة

Lebanon 24
04-01-2023 | 15:50
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