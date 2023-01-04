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متحدث باسم "طالبان": مقتل 8 واعتقال 7 خلال عمليات ضد معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان
Lebanon 24
04-01-2023
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23:20
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