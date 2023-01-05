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تقارير إيرانية: خامنئي وبخ قائد الشرطة العميد أشتري لفشله في التعامل مع الاحتجاجات

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:04
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