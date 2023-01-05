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بوتين يقول إنّه مستعدّ لبدء محادثات مع أوكرانيا إذا قبلت كييف "الواقع الجديد" في ما يتعلق بالسيطرة على الأراضي (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-01-2023 | 06:08
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