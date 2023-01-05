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سلطات زابوريجيا الأوكرانية: مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 في قصف روسي جديد على إحدى قرى المقاطعة

Lebanon 24
05-01-2023 | 06:49
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