بو صعب بعد إنتهاء جلسة اللجان المشتركة: تم الوصول في المادة الـ5 من قانون الكابيتال كونترول إلى صيغة تؤمّن الإستقرار في سوق القطع وفقًا للسعر الفعلي للصرف

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