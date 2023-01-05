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القاضي مشلب: فسّرنا الطعن المتعلّق بتعدّد أسعار الصرف أي لم نقبل به ولكن فسّرناه أنه يجب أن يكون سعراً موحّداً وليس تعدّدا في الأسعار

Lebanon 24
05-01-2023 | 08:07
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