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الرئيس التركي في اتصال مع نظيره الأوكراني: مستعدون لتسهيل وساطة من أجل سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
05-01-2023 | 09:54
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