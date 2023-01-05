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الكرملين: بوتين يوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من الساعة 12 من ظهر يوم غدّ الجمعة حتى منتصف ليل السبت (روسيا اليوم)

Lebanon 24
05-01-2023 | 10:20
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