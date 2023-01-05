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إعلام تركي: خفر السواحل يطلق طلقات تحذيرية على زورق يوناني اقترب من قوارب صيد تركية في بحر إيجه (الشرق)

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:41
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