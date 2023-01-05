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وزير دفاع إسرائيل: التهديد الإيراني على رأس أولوياتنا الدفاعية (العربية)
Lebanon 24
05-01-2023
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14:20
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