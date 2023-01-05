Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: على روسيا الانسحاب فورا من أوكرانيا إن كانت مهتمة حقا بوقف العنف وإراقة الدماء

Lebanon 24
05-01-2023 | 15:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين يوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من الساعة 12 من ظهر يوم غدّ الجمعة حتى منتصف ليل السبت (روسيا اليوم)
lebanon 24
06/01/2023 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون بيلاروسيا بوقف دعمها للجيش الروسي فورا
lebanon 24
06/01/2023 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: ليس لدينا أي معلومات تشير لعمل عسكري وشيك ضد أوكرانيا عبر حدود بيلاروسيا (الجزيرة)
lebanon 24
06/01/2023 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: العملية العسكرية الخاصة كانت أمرا ضروريا جدا لإحباط خطط تحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/01/2023 02:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2023-01-05
18:56 | 2023-01-05
18:12 | 2023-01-05
17:30 | 2023-01-05
17:29 | 2023-01-05
17:11 | 2023-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website