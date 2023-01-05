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بايدن: الحرب على أوكرانيا في مرحلة حرجة وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الأوكرانيين

Lebanon 24
05-01-2023 | 15:57
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